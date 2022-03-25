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Отличный день, чтобы рискнуть: астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 25 марта

Георгий Соланович

Общество
Отличный день, чтобы рискнуть: астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 25 марта
Фото: Unsplash

Сегодня, 25 марта, по словам астрологов, отличный день для того, чтобы рискнуть на работе или в личной жизни. Эксперты по звездам составили гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу.

Овнам астрологи посоветовали смело вступать в контакт с окружающими, не боясь трудных разговоров. Тельцам звезды рекомендуют дать своей второй половинке второй шанс или, если это необходимо, попросить его для себя.

Близнецы в пятницу должны ничего не боясь защищать свои интересы, в том числе финансовые. Ракам астрологи предвещают встречу с человеком, который может остаться в жизни навсегда.

Львы 25 марта испытают желание рискнуть. Если представители этого знака хотят добиться успеха, им следует поддаться желанию. Девы сегодня должны посвятить себя анализу своих отношений и тщательно подумать: не совершали ли они ошибки до этого?

Весам астрологи советуют сделать первый шаг и вступить в прекрасную фазу своей жизни, фазу баланса между работой и отдыхом.

Скорпионы сегодня поймут, что жизнь одна, и именно сейчас лучшее время начать жить для себя, а не для других. Козероги должны прекратить подавлять свои эмоции, а Стрельцы — продолжить стараться для достижения жизненной цели.

Рыбам и Водолеям вселенная 25 марта советует избавиться от лишних людей в своей жизни, передает Пятый канал.

До этого астрологи назвали самые жестокие знаки зодиака по китайскому календарю.

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