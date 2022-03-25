Первые ростки деревьев появились в парке «Измайлово»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

Специалисты обнаружили проросшие семена клена остролистного в природно-историческом парке «Измайлово». Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в Городском хозяйстве столицы.

Плоды этого растения называют «вертолетиками». Они могут улететь на несколько десятков метров от дерева, с которого упали, а после распасться на две плодородные половинки. Из них вырастут 30-метровые гиганты.

— Ростки клена нуждаются во влаге. Их семена могут прорасти еще в снегу. Как только корень закрепится в почве, начинает расти стебель, раскрываются семядоли — они станут первыми листьями. У всходов клена остролистного фисташково-зеленая окраска, она напоминает птичьи перья. Весной при массовом прорастании кажется, что «оперяется» земля, — говорится в сообщении в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Весна — период, когда природа обновляется и наступает период активного цветения растений. Вместе с тем именно в это время у многих аллергиков усиливаются приступы, которые усложняют им жизнь. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта, какие профилактические меры позволят избежать осложнений.