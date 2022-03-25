Эксперт назвал благоприятное время для смены работы

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В настоящее время благоприятное время сменить работу для тех, кто давно хотел это сделать по объективным причинам. Такое мнение высказал президент онлайн платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Он отметил, что в настоящее время снизилось количество резюме, так как многие люди бояться менять работу в нестабильной ситуации. Активность на рынке труда ниже нормы.

— Поэтому если кто-то хочет менять работу и ждет, когда все наладится, надо прямо сегодня этим заниматься и разместить резюме. Сейчас проще найти работу, чем будет через месяц-два, — пояснил он в комментарии НСН.

Алексей Захаров также выразил уверенность в том, что уже начался процесс возвращения уехавших из России IT-специалистов, которые покинули страну в начале года.

Западные компании массово объявляют о приостановке своей деятельности в России. Это может повлиять на ситуацию на рынке труда. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом и проанализировала исследование сервиса по поиску работы HeadHunter, чтобы понять, какие дефицитные ниши есть на отечественном рынке.