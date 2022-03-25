Инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда!»

Фото: Администрация президента РФ

Инициативная группа граждан запустила онлайн-проект «Zа нами правда!». В сообщении группы отмечается, что «решение Президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах».

— Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях, — говорится в сообщении.

Организаторы акции предлагают россиянам «обмениваться таким контентом через специальный сайт, а так же сообщества в социальных сетях и мессенджере».