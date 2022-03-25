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Депутат МГД Головченко: Ярмарки выходного дня упростят сбыт продуктов напрямую от производителей

Георгий Соланович

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Депутат МГД Головченко: Ярмарки выходного дня упростят сбыт продуктов напрямую от производителей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Возобновление работы ярмарок выходного дня в Москве упростит покупку качественных продуктов напрямую от производителей. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Ярмарки выходного дня уже стали привычным форматом для москвичей: с пятницы по воскресенье эти торговые площадки работают, чтобы сельхозпроизводители, фермеры могли продавать свою продукцию жителям города напрямую, без наценок. Места на ярмарках предоставляются бесплатно, — заявил он.

По словам Головченко, производитель может выйти на ярмарку, даже не имея больших объемов продукции и вообще не тратясь на рекламу. Качество товара и доверие покупателей намного важнее всего остального.

Депутат также добавил, что ярмарки сейчас стали особенно популярны для хозяйств из Центрального и Южного федеральных округов РФ из-за значимости процессов импортозамещения. Примечательно, что 60 процентов от общего количества торговых мест в группе товаров «овощи и фрукты» предоставляются предпринимателям, имеющим личное подсобное хозяйство, 20 процентов отводят фермерам, а последние 20 распределяют между юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Головченко резюмировал, что для участия в ярмарках производителям необходимо реализовывать собственную продукцию, соблюдать ассортиментную специализацию, присутствовать на месте и продавать по доступным ценам, передает агентство городских новостей «Москва».

Ярмарки выходного дня снова откроются в Москве 1 апреля. Они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. На них фермеры и предприниматели каждую неделю будут привозить свежие продукты, молочные товары, мясную продукцию, рыбу и кондитерские изделия из сорока регионов России. Вся продукция проходит тщательный санитарно-ветеринарный контроль.

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