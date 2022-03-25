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Европейские лидеры утвердили первую общую оборонную стратегию ЕС

Полина Долганова

В мире
Европейские лидеры утвердили первую общую оборонную стратегию ЕС
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Лидеры 27 стран Евросоюза утвердили общую стратегию «Стратегический компас» в области обороны и безопасности на ближайшие 5–10 лет. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

В предисловии к документу говорится, что ситуация вокруг Украины «ставит под вопрос способность Евросоюза отстаивать свое видение».

В тексте также написано, что в настоящее время ЕС живет в условиях угроз безопасности и роста конфликтов. Все это приводит к «перемещению» простых граждан.

Так, новая стратегия предусматривает формирование общих сил реагирования. В рамках «Стратегического компаса» государства будут проводить совместные учения и укреплять военные миссии. При этом о создании единой армии «речи не идет».

В документе также говорится, что новая стратегия Европы не снижает роли Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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