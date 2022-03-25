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Экономист прокомментировал переход на расчеты в рублях при оплате газа

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист прокомментировал переход на расчеты в рублях при оплате газа
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Требование использовать рубли для расчета за газ ставит Европу в безальтернативное положение несмотря на внешнюю браваду. Такое мнение высказал экономист Александр Дудчак.

Эксперт напомнил, что заявление президента России Владимира Путина о продаже российских энергоресурсов в Европу за национальную валюту вызвало шквал критики в ЕС. Страны заявили, что это якобы является нарушением контрактов. Эксперт отметил, что европейским странам придется принять подобные условия.

— Пусть меняют евро на рубли и покупают за них газ. А вскоре еще и нефть. Так что пусть привыкают, — отметил экономист в комментарии ФАН.

По словам эксперта, невозможно нарастить объем поставок через другие страны ввиду экономических интересов и недостаточных технических мощностей.

25 марта стало известно, что «Газпром» в ближайшее время разработает план перехода на оплату экспортируемого газа в рублях. В течение четырех дней концерн определит аспекты, связанные с переводом оплаты за энергоресурсы на российскую валюту. Информация будет доведена до покупателей, передает Nation News.

23 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о переходе на расчеты в рублях за поставки газа в европейские страны.

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