Главархив обнародовал уникальные документы о Москве конца XIX — начала XX века

Вид на Красные ворота. Фото Н. Щапова. 5 октября 1901 года. Главархив Москвы

Главное архивное управление Москвы совместно со столичной Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости обнародовало новые уникальные фотодокументы старого города. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил начальник Главархива Ярослав Онопенко.

Уточняется, что представленные материалы датируются 1898–1910 годами. В Главархиве Москвы сохранилась большая коллекция негативов на стекле. Именно стекло использовали для первых фотоаппаратов, затем его заменила пленка. Помимо этого, историческую ценность в себе несет и сам материал — стекло, которое уже не используют в качестве негатива.

— Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы признали уникальными 12 кадров, а еще 100 — особо ценными. Благодаря технологиям Главархива мы смогли представить их горожанам в онлайн-формате. В первую очередь опубликованные негативы важны тем, что на них можно увидеть Москву такой, какой она была больше 100 лет назад. Особенно если учесть, что многие из этих зданий и памятников были разобраны еще в первой половине XX века, — цитирует Онопенко официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 24 марта, Главархив рассказал о жизни и творческом пути певицы Клавдии Шульженко. В этом году исполнилось 116 лет со дня ее рождения.

Помимо этого, жители города узнали, какие меры были приняты для улучшения концертной деятельности и работы музыкантов. Специально для этого Главархив подготовил соответствующие материалы ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.