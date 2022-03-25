Минобороны обозначило главную цель России в операции на Украине

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Полное освобождение Донбасса является основной целью Вооруженных сил России в ходе операции на Украине. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской в пятницу, 25 марта.

— И хотя такой возможности мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном: полном освобождении Донбасса, — приводит слова Рудского РБК.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.