Белый дом исключил возможность применения химического оружия

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США ни при каких обстоятельствах не пойдут на применение химического оружия. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 25 марта.

— США не имеют намерения применять химическое оружие. Точка, — сказал чиновник.

Вашингтон не пойдет на это ни при каких обстоятельствах, заверил он. Заявление Салливана прозвучало на фоне слов президента США Джо Байдена о возможных мерах против России в ответ на гипотетическое задействование оружия массового уничтожения на Украине, отмечает РИА Новости.

24 марта газета The New York Times сообщила, что Вашингтон сформировал команду должностных лиц, которая должна разработать план действий на случай применения Москвой ядерного оружия. В материале отмечается, что чиновники оценивают такой ход событий как маловероятный.

Документ о создании рабочей группы был подписан помощником президента Штатов по нацбезопасности Джейком Салливаном спустя четыре дня после начала спецоперации на Украине. Так называемая группа «Тигр» уже вела работу: с ее помощью был подготовлен план по введению санкций в отношении России и по вооружению Киева.