Губернатор Подмосковья назвал приоритетные города области для строительства метро

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Московская область находится в постоянном диалоге со столичными властями по вопросу строительства метро. Сотрудничество Москвы и Подмосковья позволяет реализовывать проекты в разных сферах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев напомнил, что за последние годы станции метро открылись в Котельниках, Реутове, Новокосине, Люберцах. На очереди — Долгопрудный.

— В 2023 — начале 2024 года будет метро на Новой Риге, это уже за МКАД. Мы в постоянном диалоге с мэром и ищем возможности, чтобы метро было и в Балашихе, и в Мытищах, — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что ведется разработка проектов легкого метро, которое идет по окружности Московской области. Оно необходимо для создания коммуникации между городами.

Линии МЦД-3 и МЦД-4 как раз коснутся Балашихи, Раменского, Наро-Фоминска и территорий за Химками. Развитие центральных диаметров, заметил губернатор, позволит улучшить транспортную доступность.

Воробьев добавил, что хотел бы, чтобы метро было в каждом подмосковном городе, но это требует больших ресурсов и затрат, передает «360».

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой мере поддержки бизнеса в регионе.