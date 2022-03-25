Фото: Pixabay

Приезжий хотел найти работу в столице, но лишился более 200 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию поступило заявление от 63-летнего приезжего. Он рассказал о том, что неизвестный под предлогом предоставления работы через сайт частных объявлений убедил его перевести более 200 тысяч рублей на различные счета.

Мужчина через банкомат перевел нужную сумму, а затем «работодатель» перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В пресс-службе отметили, что сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.

24 марта сообщалось о том, что столичная пенсионерка потеряла более полумиллиона рублей, поверив лжесотруднику Центробанка.