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Активисты «МедиаШУМа» посетили редакцию газеты «Вечерняя Москва»

Оксана Васильева

Общество
Активисты «МедиаШУМа» посетили редакцию газеты «Вечерняя Москва»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В пятницу, 25 марта в гости в редакцию газеты «Вечерняя Москва» пришли ребята из Ассоциации молодежных СМИ «МедиаШУм». «МедиаШУМ», один из проектов, который входит в проектный офис «Молодежь Москвы», созданный Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы. Этот проект создан в целях реализации государственной молодежной политики на территории столицы.

Для студентов сотрудники газеты организовали экскурсию по мультимедийной редакции: показали помещения, где работают отделы, студию сетевого телевидения «Вечерка-ТВ», медиа-центр. Ребят познакомили с технологией, деталями работы и выпуска газеты, рассказали об истории одной из старейших газет страны.

В 2023 году «Вечерняя Москва» отметит свой 100-летний юбилей. За эти годы журналисты нескольких поколений выпустили почти 30 тысяч номеров газет. Студенты внимательно изучили и музей «Вечерки». За годы работы у «Вечерней Москвы» накопилось много интересных артефактов. В музее представлены служебное удостоверение поэта Владимира Маяковского, который сотрудничал с редакцией, Орден Трудового красного знамени и многочисленные награды издания.

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