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Посла России в Париже Мешкова вызвали в МИД Франции

Иван Юминов

В мире
Посла России в Париже Мешкова вызвали в МИД Франции
Фото: Pixabay

Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии в пятницу, 25 марта.

— Одновременно российский посол привлек внимание французских собеседников к провокациям и случаям вандализма в отношении российских загранучреждений, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в посольстве сообщили, что в ночь на 25 марта здание Российского православного духовно-культурного центра на набережной Сены было забрызгано краской, отмечает ТАСС.

7 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже. В здание Русского дома, по ее словам, была брошена бутылка с горючей жидкостью.

Захарова отметила, что «пострадавших нет только потому, что она попала в забор, не долетев до цели». Она также опубликовала запись с моментом нападения. На кадрах видно, как в сторону забора летит бутылка с зажигательной смесью и разбивается.

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