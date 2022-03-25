Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байден пообедал пиццей вместе с американскими военными в Польше

Лала Манушакян

В мире
Байден пообедал пиццей вместе с американскими военными в Польше
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден встретился с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии США в польском Жешуве и пообедал с ними пиццей.

— Я просто хотел зайти к вам и сказать спасибо. <...> Вы лучшая боевая сила в мире, в мировой истории, — передает слова американского лидера CNN.

Байден пообедал пиццей вместе с американскими военными в Польше Фото: CNN

По информации источника, такая возможно появилась у Байдена в связи с задержкой польского коллеги — президента Польши Анджея Дуды.

Как заявил глава канцелярии лидера Якуб Кумох, польский правитель совершил вынужденную аварийную посадку на территории Варшавы.

Главам государств была назначена рабочая встреча в Польше по решению вопросов гуманитарной помощи людям на территории Украины, а также обсуждению действий союзников НАТО по отношению к беженцам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Читайте также:
пицца Джо Байден НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте