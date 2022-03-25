Байден пообедал пиццей вместе с американскими военными в Польше

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден встретился с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии США в польском Жешуве и пообедал с ними пиццей.

— Я просто хотел зайти к вам и сказать спасибо. <...> Вы лучшая боевая сила в мире, в мировой истории, — передает слова американского лидера CNN.

Фото: CNN

По информации источника, такая возможно появилась у Байдена в связи с задержкой польского коллеги — президента Польши Анджея Дуды.

Как заявил глава канцелярии лидера Якуб Кумох, польский правитель совершил вынужденную аварийную посадку на территории Варшавы.

Главам государств была назначена рабочая встреча в Польше по решению вопросов гуманитарной помощи людям на территории Украины, а также обсуждению действий союзников НАТО по отношению к беженцам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.