Байден повторно назвал Путина военным преступником

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Президент США Джо Байден вновь заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы является «военным преступником».

— Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником, — сказал глава государства.

При этом Байден выразил мнение, что его точка зрения будет соответствовать юридическому определению этого, отмечает РИА Новости.

18 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Джо Байдена в адрес Владимира Путина являются личным оскорблением. По его словам, в Кремле не планируют резко оценивать заявления Байдена, так как глава Штатов просто является «раздражительным и забывчивым» человеком.

Недавно Песков также выразил мнение, что слова Байдена о Путине недопустимы и непростительны. До этого американский журналист задала вопрос президенту Штатов о том, считает ли он российского лидера «военным преступником». Сначала Байден ответил отрицательно, однако затем изменил свой ответ на положительный.