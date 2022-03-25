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Телефонный мошенник обворовал пенсионерку на 400 тысяч рублей

Араз Салехов

Происшествия
Телефонный мошенник обворовал пенсионерку на 400 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Телефонный злоумышленник обворовал пенсионерку на 400 тысяч рублей под предлогом оформления компенсационных выплат. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, в полицию обратилась гражданка 1954 года рождения с заявлением о краже.

По ее словам, ей позвонил неизвестный, предложив подать заявку на получение компенсационных выплат. В разговоре мошенник убедил пенсионерку сообщить данные банковской карты, а именно реквизиты и код доступа из СМС. По словам злоумышленника, это было необходимо для начисления тех самых выплат. После завершения звонка со счета пожилой женщины списались 414 400 рублей, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее стало известно, что интернет-мошенник обворовал пенсионерку на 800 тысяч рублей, предложив оформить ей скидочную карту. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Помимо этого, неизвестный обворовал 32-летнюю жительницу Подмосковья на 5500 рублей в интернете, представившись ей продавцом корма для животных. В отношении неизвестного сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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