Тематический поезд «Республика Крым и город Севастополь» запустят в столичном метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

30 марта 2022 года в Московском метрополитене собираются запустить тематический поезд «Республика Крым и город Севастополь», который будет посвящен культурным и природным достопримечательностям Крыма. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили «Известия».

Уточняется, что мероприятие приурочили к восьмилетию исторического воссоединения Республики Крым и города Севастополь с Российской Федерацией. Курсировать состав (модель «Русич») будет по Арбатско-Покровской линии метро, прокатиться на нем можно будет в ближайшие полгода. В торжественном запуске будут участвовать власти Москвы, Крыма и Севастополя.

— В оформлении поезда использованы наиболее яркие и узнаваемые крымские образы. Каждый из вагонов имеет оригинальное содержание и демонстрирует достопримечательности Республики Крым и города Севастополя. Москвичи и гости города смогут увидеть потрясающую красоту полуострова: горы и знаменитые крымские пляжи, дворцы и крепости, а также узнать интересные факты о Крыме, — говорится в релизе.

Напомним, что 18 марта исполнилось восемь лет со дня возвращения Республики Крым в состав России. 16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к России. При явке около 85 процентов более 96,5 процента проголосовавших высказались за уход из Украины и воссоединение с Россией.

В прошлом году в московском метро запустили тематический поезд «Моспром космический». Поезд украшает более 200 фотографий, которые расскажут об истории отечественной космонавтики и современном вкладе московских промышленников в освоение космоса.