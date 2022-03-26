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СМИ: ФРГ доставила на Украину полторы тысячи ракет «Стрела»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: ФРГ доставила на Украину полторы тысячи ракет «Стрела»
Фото: youtube.com

На Украину из Германии в пятницу, 25 марта, прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела», 100 пулеметов MG3 и восемь миллионов патронов для пистолетов. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

Также в зону боевых действий доставили 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медматериалы, передает РИА Новости.

Ранее Украина получила из ФРГ 500 зенитных ракет «Стрела» из сохранившихся запасов Национальной народной армии ГДР.

7 марта директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин сообщил, что Москва озабочена поставками на Украину орудия из ФРГ. Он отметил, что это было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны Германии по отношению к народам бывшего СССР.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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