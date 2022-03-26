Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые умеют распоряжаться деньгами

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Не всем представителям знаков зодиака можно доверить финансы, потому что не все умеют правильно ими распоряжаться. Астрологи рассказали, каким знакам можно доверять денежные средства и почему.

Рыбы иногда могут показаться чувствительными и мечтательными. Тем не менее они становятся довольно рассудительными и точными, если это касается денег. Также они могут и знают, как помочь людям, у которых возникли финансовые проблемы.

Телец — очень честный и прямолинейный знак зодиака, он недолюбливает людей, которые лгут. Им можно давать деньги в долг — они обязательно их вернут, потому что понимают, как сложно заработать их честным путем.

Дева — довольно практичный знак зодиака, также это касается всех вопросов, которые связанны с финансами. Они очень честно выполняют поставленные им задачи. Не стоит переживать за свои средства, если по какой-то причине за ними будет следить представитель этого знака зодиака.

Скорпионы всегда переживают и думают не только о своей безопасности, но и о финансовой. Скорпион — довольно злопамятный знак, поэтому если взяли у него деньги в долг, лучше вернуть, иначе спокойно жить он вам не даст. Также он очень не любит лживых людей, ведь сам является очень честным, причем не только в финансовой сфере.

Козерог является довольно надежным в финансовом плане. Он строго следит за своим бюджетом, поэтому в большей степени не испытывает проблем, связанных с деньгами. Ему можно доверять финансы, потому что он умеет о них заботиться, сообщается на портале Rsute.

Астролог Анна Зорина рассказала, представители каких знаков зодиака пускают деньги на ветер, а кто из них привык экономить.