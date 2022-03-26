Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые умеют распоряжаться деньгами
Не всем представителям знаков зодиака можно доверить финансы, потому что не все умеют правильно ими распоряжаться. Астрологи рассказали, каким знакам можно доверять денежные средства и почему.
Рыбы иногда могут показаться чувствительными и мечтательными. Тем не менее они становятся довольно рассудительными и точными, если это касается денег. Также они могут и знают, как помочь людям, у которых возникли финансовые проблемы.
Телец — очень честный и прямолинейный знак зодиака, он недолюбливает людей, которые лгут. Им можно давать деньги в долг — они обязательно их вернут, потому что понимают, как сложно заработать их честным путем.
Дева — довольно практичный знак зодиака, также это касается всех вопросов, которые связанны с финансами. Они очень честно выполняют поставленные им задачи. Не стоит переживать за свои средства, если по какой-то причине за ними будет следить представитель этого знака зодиака.
Скорпионы всегда переживают и думают не только о своей безопасности, но и о финансовой. Скорпион — довольно злопамятный знак, поэтому если взяли у него деньги в долг, лучше вернуть, иначе спокойно жить он вам не даст. Также он очень не любит лживых людей, ведь сам является очень честным, причем не только в финансовой сфере.
Козерог является довольно надежным в финансовом плане. Он строго следит за своим бюджетом, поэтому в большей степени не испытывает проблем, связанных с деньгами. Ему можно доверять финансы, потому что он умеет о них заботиться, сообщается на портале Rsute.
Астролог Анна Зорина рассказала, представители каких знаков зодиака пускают деньги на ветер, а кто из них привык экономить.