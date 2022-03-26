Диетолог рассказала о полезных свойствах некоторых алкогольных напитков

Фото: Pexels

Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, что некоторые алкогольные напитки обладают полезными свойствами. Но прежде она подчеркнула, что любое спиртное наносит какой-либо ущерб организму.

Но наименее токсичным алкогольным напитком специалист назвала вино, особенно красное. По ее словам, оно содержит в себе большое количество антиоксидантов, в том числе ресвератрол, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

А качественные сорта пива могут являться источником витаминов группы B, отметила диетолог.

— Кроме того, стоит упомянуть коньяк, содержащий дубильные вещества, которые способствуют быстрому усвоению витамина С, стимулируют выделение желудочного сока и улучшают пищеварение, — рассказала Герасимова в беседе с «Известиями».

Врач-терапевт Лариса Алексеева назвала самый опасный вид алкоголизма. Она предупредила, что злоупотребление пивом чревато заболеваниями ЖКТ, печени, а также гипертонией и отмиранием клеток мозга.