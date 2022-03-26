Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве усилили контроль за тоннелями и набережными в преддверии пропуска паводка

Полина Долганова

Город
В Москве усилили контроль за тоннелями и набережными в преддверии пропуска паводка
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Городские службы Москвы усилили контроль за тоннелями, набережными и причалами в преддверии пропуска весенних паводков. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, зима в текущем году была снежной. Из-за большого количества осадков толщина льда на водоемах превышает показатели прошлого года. Это может привести к интенсивному пропуску паводков.

Для того чтобы не допустить затопления инженерных конструкций, городские службы проверяют состояние насосов в транспортных тоннелях, приводят в порядок сточные колодцы и очищают зумпфы от загрязнений.

Особое внимание специалисты уделяют причалам и подземным тоннелям, которые располагаются в зонах возможных подтоплений. Эти объекты проверяются круглосуточно.

В настоящее время специальные бригады дежурят в районе причала «Фили», у причала «Зарядье» и на других объектах.

В столице готовят почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев к пропуску весеннего паводка. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Уточняется, что столичные службы усиливают контроль пропускной способности открытых русел рек и ручьев, а также водосточной сети в период паводка для оперативного беспрепятственного пропуска талых вод.

Читайте также:
паводки Петр Бирюков Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте