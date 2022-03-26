В Москве усилили контроль за тоннелями и набережными в преддверии пропуска паводка

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Городские службы Москвы усилили контроль за тоннелями, набережными и причалами в преддверии пропуска весенних паводков. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, зима в текущем году была снежной. Из-за большого количества осадков толщина льда на водоемах превышает показатели прошлого года. Это может привести к интенсивному пропуску паводков.

Для того чтобы не допустить затопления инженерных конструкций, городские службы проверяют состояние насосов в транспортных тоннелях, приводят в порядок сточные колодцы и очищают зумпфы от загрязнений.

Особое внимание специалисты уделяют причалам и подземным тоннелям, которые располагаются в зонах возможных подтоплений. Эти объекты проверяются круглосуточно.

В настоящее время специальные бригады дежурят в районе причала «Фили», у причала «Зарядье» и на других объектах.

В столице готовят почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев к пропуску весеннего паводка. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Уточняется, что столичные службы усиливают контроль пропускной способности открытых русел рек и ручьев, а также водосточной сети в период паводка для оперативного беспрепятственного пропуска талых вод.