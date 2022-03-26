Захарова ответила на слова Макрона о карикатурах от посольства России

Фото: МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о карикатурах на Европейский союз, которые появились в аккаунтах российского посольства в Париже.

Накануне французский лидер заявил, что публикации российского дипломатического ведомства являются неприемлемыми. Он также выразил надежду на то, что подобные карикатуры более не будут публиковаться в соц. сетях российского посольства.

Кроме того, в результате случившегося посол России был вызван в МИД Франции.

— Да неужели? Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры — это нормально. Даже такие чудовищные, как в «Шарли Эбдо», — написала Захарова на своей странице в Telegram.

Она также заявила, что Россия решила последовать примеру Франции и использовать сатиру, которая является проявлением свободных взглядов.

До этого в сатирическом французском журнале Charlie Hebdo появились карикатуры, на которых беженцы из Украины сравниваются с животными.

Недавно Захарова высмеяла немецкую газету «Бильд» за дезинформацию о главе МИД РФ Сергее Лаврове. По ее словам, журналисты немецкого издания написали, что Лавров в ночь с 16 на 17 марта летел в Пекин, однако президент РФ Владимир Путин приказал ему вернуться. В итоге самолет с главой МИД приземлился во Внукове.

Также в материале написали, что теперь весь мир задается вопросом о том, по какой причине Лавров не долетел до Китая.