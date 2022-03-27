Москвичам рассказали, как проходит реставрация в Театре эстрады

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Театре эстрады в настоящее время идет реставрация. По состоянию на 27 марта готовность здания оценивается на 70 процентов.

Предполагается, что к Новому году жители столицы смогут увидеть театр в обновленном виде.

О том, как проходит процесс реставрации культурного учреждения, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

По словам главного инженера проекта Сергея Куминова, специалисты уже отреставрировали терразитовую штукатурку на фасаде здания. На объекте уже начались работы с колоннадой портика в зоне главного входа. Реставраторам предстоит восстановить две грани колонн.

Кроме того, рабочие заменят в театре балочно-стоечную систему, которая вышла из строя за время эксплуатации.

Также планируется воссоздать паркет на полу театра, который украшен оригинальным геометрическим рисунком.

Во время восстановления купола в фойе первого этажа была найдена изящная живопись. Так, на всей поверхности купола виднелись ромбы с цветочными розетками, а по периметру свода был выполнен растительный орнамент.

— При пробных расчистках отделочного слоя купола был обнаружен фрагмент живописи. Лабораторные исследования показали, что найденный красочный слой относится к 60-м годам XX века, — рассказал главный архитектор проекта Константин Костюхин.

Он добавил, что специалисты полностью расчистят свод и восстановят альфрейную живопись.

Заместитель руководителя Театра эстрады Карина Захарова подытожила, что после открытия театр сможет принять более тысячи посетителей.

Всемирный день театра по традиции отмечают 27 марта. Об этом напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице создавались первые отечественные труппы и театральные школы. Также на сценах Москвы дебютировали многие артисты высочайшего уровня. Глава города добавил, что власти столицы помогают сохранить историю театров за счет реставрации их помещений и строительства новых.