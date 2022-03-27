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Трамваи № 1 и 16 задерживаются на Чертановской улице

Полина Долганова

Происшествия
Трамваи № 1 и 16 задерживаются на Чертановской улице
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На Чертановской улице в районе одноименной станции метро задерживаются трамваи № 1 и 16. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В результате задержки маршруты транспорта были временно изменены.

Москвичам рекомендовали следить за объявлениями водителей транспортных средств.

28 февраля заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что количество дорожных аварий с участием городских автобусов снизилось на 7,5 процента в 2021 году.

Число пострадавших в таких ДТП сократилось на 4,2 процента. При этом количество происшествий по вине водителей общественного транспорта снизилось более чем на 25 процентов, добавил заммэра.

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