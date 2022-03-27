Движение трамваев № 1 и 16 на Чертановской улице восстановили

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Движение трамваев № 1 и 16 на Чертановской улице в районе одноименной станции метро восстановлено. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на улице Чертановской, — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате задержки движения маршруты трамваев были временно изменены.

25 марта в Москве появилась новая технология Tap-to-Phone. Она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте через приложение «СберТройка». Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что новая технология — полностью отечественная разработка, которая поспособствует в улучшении удобства оплаты проезда.

28 марта жители более 20 районов Москвы смогут протестировать новый электробус-гармошку. Тестирование будет доступно с 28 марта по 3 апреля.