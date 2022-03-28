Политолог: Страны Европы ввели санкции «против самих себя»

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Страны Европы, в том числе Великобритания, при введении антироссийских санкций даже не задумывались об их последствиях. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил политический обозреватель Энтони Уэббер.

— Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций для самой Великобритании. Это касается и прочих европейских стран, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что последствиями ограничений, которые вводили страны ЕС, являются протесты и демонстрации в регионе. По словам Уэббера, население западных стран не сможет выдержать рост повседневных расходов, а давление на власть будет расти.

Обозреватель заключил, что страны ЕС должны как можно скорее пересмотреть свою политику в отношении России, так как санкции против нее неблагоприятно влияют на весь Евросоюз, передает RT.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.