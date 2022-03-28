Сомнолог рассказал, как правильно подходить к здоровому сну

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Правильный и здоровый сон является важной составляющей жизни человека. О том, как правильно спать, чтобы чувствовать себя выспавшимся и здоровым, рассказал сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, для здорового сна необходимо просыпаться всегда в одно и то же время вне зависимости от выходных дней, праздников и отпусков. Спать при этом нужно от шести до восьми часов, подчеркнул специалист.

Также врач рассказал о важности подготовки ко сну в том случае, если вы испытываете проблемы с засыпанием. При этом нарушения сна могут быть связаны с тревогой или наличием сильной депрессии, которая не позволяет нормально заснуть, отмечает Пятый канал.

18 марта врач-сомнолог и невролог Елена Царева в беседе с «ВМ» рассказала, что кошмарные сновидения в ночное время суток могут свидетельствовать о наличии заболеваний внутренних органов или психических расстройств. У взрослых и пожилых людей кошмары связаны с состояния здоровья и психики, а у детей из-за просмотра фантастических картин — кино, мультфильмов или роликов, где есть кадры с насилием.