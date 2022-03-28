В Госдуме анонсировали внеочередную индексацию пенсий в 2022 году

Внеочередная индексация пенсий в России пройдет в первой половине 2022 года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, повышение пенсий пройдет за счет финансов из резервного фонда правительства, а также сэкономленных после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ денег.

— Мы сэкономленные средства направим на увеличение доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время. Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия, — сказала парламентарий.

Кроме того, Бессараб добавила, что социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля. Повышение будет произведено на 8,6 процента с учетом текущей инфляции, передает Ura.ru.

19 марта в Минтруде сообщили, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6 процента с 1 апреля. Для реализации изменений из бюджета до конца года направят 33,7 миллиарда рублей. Индексация затронет порядка четырех миллионов получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.