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Народный календарь. Почему запрещено мыть голову 28 марта

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему запрещено мыть голову 28 марта
Фото: Pexels

В народном месяцеслове дата получила названия Александр, Александров день, Лесное ухоженье, а также Агапий. Православная церковь в этот день почитает священномученика Александра, святого Агапия и с ним семь мучеников.

Под запретом 28 марта находится мытье головы. Такой процедурой можно навлечь на себя расставание с любимым человеком или с кем-то из родственников.

Если в этот день зачесалась голова, то это может быть предвестником событий. Чешется с утра — к невзгодам в семье, в обед — к финансовым проблемам, вечером — к разногласиям со второй половинкой.

В этот день принято гадать на любовь. В чашку засыпается сухая ромашка и заливается кипятком. В этот момент следует мысленно представлять любимого человека и задать ему вопрос о том, взаимны ли чувства. Если цветки ромашки всплыли к верху посуды — то нет, если упали на дно — да.

Приметы погоды:

Прилет чаек — к весеннему теплу.

Журавли летят низко, быстро и молча — к непогоде.

Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката — будет ненастье.

Воробьи чирикают — к теплому и солнечному дню.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему запрещено мыть голову 28 марта

Именины отмечают: Алексей, Александр, Денис, Дмитрий, Леонид, Михаил.

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