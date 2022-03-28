Народный календарь. Почему запрещено мыть голову 28 марта
В народном месяцеслове дата получила названия Александр, Александров день, Лесное ухоженье, а также Агапий. Православная церковь в этот день почитает священномученика Александра, святого Агапия и с ним семь мучеников.
Под запретом 28 марта находится мытье головы. Такой процедурой можно навлечь на себя расставание с любимым человеком или с кем-то из родственников.
Если в этот день зачесалась голова, то это может быть предвестником событий. Чешется с утра — к невзгодам в семье, в обед — к финансовым проблемам, вечером — к разногласиям со второй половинкой.
В этот день принято гадать на любовь. В чашку засыпается сухая ромашка и заливается кипятком. В этот момент следует мысленно представлять любимого человека и задать ему вопрос о том, взаимны ли чувства. Если цветки ромашки всплыли к верху посуды — то нет, если упали на дно — да.
Приметы погоды:
Прилет чаек — к весеннему теплу.
Журавли летят низко, быстро и молча — к непогоде.
Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката — будет ненастье.
Воробьи чирикают — к теплому и солнечному дню.
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Именины отмечают: Алексей, Александр, Денис, Дмитрий, Леонид, Михаил.