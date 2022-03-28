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В народном месяцеслове дата получила название Саввин, или тележный день. Православная церковь в этот день почитает мученика Савина.

После того как в этот день зашло солнце, запрещается есть хлеб. Существует поверье: если вы ослушаетесь запрета, то можете потерять сбережения и не найти возможности заработать в дальнейшем.

На Саввина лучше не давать в займы, особенно вечером. Такие деньги не вернутся обратно в дом и не принесут особой пользы тому, кто их взял.

В этот день не стоит ссориться и делить имущество. Все конфликтные ситуации способны надолго затянуться и перерасти в длительные разбирательства.

Если 29 марта человек совершит кражу, то его обязательно настигнет наказание, как бы он ни скрывался от правосудия. Люди издавна верили, что у такого человека глаза вытекут, если он поднимет их к небу.

Приметы погоды:

Если на Саввина тепло, то и весна будет теплой.

Облака быстро и высоко плывут — к хорошей погоде.

Низкий уровень воды в реках — к неурожайному году, высокий — к мокрому лету.

Птицы в лужах купаются — к теплу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 29 марта, чтобы не стать бедным

Именины отмечают: Антон, Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Тимофей, Юлиан.