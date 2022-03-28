Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Что запрещено делать 29 марта, чтобы не стать бедным

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что запрещено делать 29 марта, чтобы не стать бедным
Фото: Pixabay

В народном месяцеслове дата получила название Саввин, или тележный день. Православная церковь в этот день почитает мученика Савина.

После того как в этот день зашло солнце, запрещается есть хлеб. Существует поверье: если вы ослушаетесь запрета, то можете потерять сбережения и не найти возможности заработать в дальнейшем.

На Саввина лучше не давать в займы, особенно вечером. Такие деньги не вернутся обратно в дом и не принесут особой пользы тому, кто их взял.

В этот день не стоит ссориться и делить имущество. Все конфликтные ситуации способны надолго затянуться и перерасти в длительные разбирательства.

Если 29 марта человек совершит кражу, то его обязательно настигнет наказание, как бы он ни скрывался от правосудия. Люди издавна верили, что у такого человека глаза вытекут, если он поднимет их к небу.

Приметы погоды:

Если на Саввина тепло, то и весна будет теплой.

Облака быстро и высоко плывут — к хорошей погоде.

Низкий уровень воды в реках — к неурожайному году, высокий — к мокрому лету.

Птицы в лужах купаются — к теплу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 29 марта, чтобы не стать бедным

Именины отмечают: Антон, Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Тимофей, Юлиан.

вера в приметы Видео Народный календарь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте