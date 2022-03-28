В Eni заявили, что не имеют возможности платить России за газ рублями

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Итальянская компания Eni не будет оплачивать поставки газа из России рублями. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил глава организации Клаудио Дескальци.

— Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро... Да, сейчас газ из России поступает в Италию, через территорию Украины. Но мы не уверены насчет поставок в будущем, — сказал представитель предприятия.

Дескальци также ответил на вопрос о том, будет ли Eni покупать российскую нефть. По его словам, компания уже вышла из совместного с РФ проекта «Голубой поток», а проекты с Роснефтью были заморожены еще в 2014 году.

Руководитель Eni признал, что Европа до этого никогда не задумывалась над вопросами энергетической безопасности. Без российского газа у Италии, согласно мнению Дескальци, только два варианта — Африка и США. Глава компании считает вариант поставок топлива из Африки наиболее благоприятным, так как американского газа «недостаточно», передает ТАСС.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.