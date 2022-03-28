Почти 75 миллионов звонков принял голосовой помощник общегородского контакт-центра

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Почти 75 миллионов звонков принял и обработал голосовой помощник общегородского контакт-центра. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в 2022 году голосовому помощнику исполнилось восемь лет. Его речь практически не отличить от человеческой, а точность распознавания им слов составляет 96 процентов.

Руководитель контакт-центра Андрей Савицкий заявил, что подобная технология является незаменимым инструментом автоматизации рутинных задач. По его словам, робот общегородского контакт-центра дает возможность получать нужную информацию удобным способом. Он добавил, что на сегодняшний день ассистент обрабатывает более половины от общего числа звонков на городские горячие линии, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

— При этом горожанам не приходится тратить время на ожидание ответа оператора. За годы существования голосовой помощник неоднократно дорабатывался, совершенствовались его навыки, а база знаний наполнялась новыми тематиками. Виртуальный ассистент консультирует горожан по наиболее распространенным вопросам в сфере госуслуг, ЖКХ, транспорта и другим темам. Это помогает решать повседневные задачи москвичей максимально быстро и удобно, — заключил Савицкий.

18 января сообщалось, что более пятидесяти тысяч запросов принял и обработал голосовой помощник мобильного приложения «Моя Москва». При этом ассистент ответил на 78 тысяч обращений.

Ежедневно виртуальный помощник обрабатывает свыше десяти тысяч заявок. При этом горожане с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) также могут получить услуги с помощью ассистента.