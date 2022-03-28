Мужчина взломал двери столичного кафе, чтобы ограбить кассу. Видео

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

Оперативники УВД на Московском метрополитене раскрыли кражу денежных средств из кафе столичного метро. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в полицию обратился работник кафе, расположенного в подземном переходе станции метро «ВДНХ». Он заявил, что неизвестный проник в заведение и похитил деньги из кассы, предварительно отключив сигнализацию. Материальный ущерб составил более тридцати тысяч рублей.

Правоохранители изучили записи с видеокамер в павильоне и установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 18-летний приезжий из ближнего зарубежья — парень пришел в отделение с явкой с повинной. Украденные деньги он потратил.

Видео: МВД Медиа

— Установлено, что подозреваемый сделал дубликат ключей от павильона, которые были у его знакомого, ранее работавшего в кофейне. Злоумышленник также располагал информацией о коде для отключения сигнализации и о том, где хранятся денежные средства, — рассказал Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

25 марта стало известно о том, что жительницу столицы обокрали на 140 тысяч рублей в медицинском центре.