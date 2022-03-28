Диетолог Королева перечислила улучшающие сон продукты

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Способствовать засыпанию могут продукты, в которых содержится триптофан, помогающий выработке серотонина — предшественника мелатонина, или гормона сна. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Эксперт посоветовала в качестве оптимального источника аминокислоты рыбу или мясо птицы, приготовленное на пару. По словам диетолога, есть рыбу, индейку или курицу лучше в сочетании со сложными углеводами, например, брокколи.

Королева предупредила, что не стоит перед сном есть такие блюда, как жареный картофель, которые содержат простые углеводы, не позволяющие триптофану попасть в структуру головного мозга. Она также порекомендовала пить кефир перед сном, отмечает «Москва 24».

28 марта невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о том, что на сон человека могут влиять много различных факторов, например, питание. Она объяснила это тем, что бессонная ночь нередко может вызвать желание поесть чего-то вредного.

Не утром, когда гормон кортизол должен быть высоким, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру пик смещается: человек хочет есть мучное, жирное и сладкое. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются «совы».