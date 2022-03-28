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Синоптик рассказал, когда в Петербург вернется весенняя погода

Ирина Игнатенко

Общество
Синоптик рассказал, когда в Петербург вернется весенняя погода
Метель в Москве / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, когда зимняя непогода окончательно оставит Северную столицу и наступит потепление.

По его словам, на протяжении этой недели погода будет прохладной, так как город находится под влиянием циклона «Илона». Ожидаются осадки в виде снега с дождем. В ночные часы температура будет опускаться до минусовых значений. На дорогах практически все дни будет возникать гололедица.

К концу недели дневная температура будет постепенно повышаться.

— Дневной солнечный прогрев обеспечит постепенное повышение температуры к концу недели плюс 4-5 градусов, ночью будет оставаться же минус 5 градусов», — отметил синоптик Юрий Куткевич в комментарии «Невским новостям».

Циклон «Илона» принес в город 28 марта облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду. Снегопад уже спровоцировал неблагоприятную обстановку на дорогах, в городе образовались многокилометровые пробки, передает Nation News.

До 29 марта в столице также будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в городе ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

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