Гастроэнтеролог рассказал о пользе еженедельного читмила для худеющих

Фото: pixabay.com/Tumisu

Сидящим на диете людям стоит еженедельно устраивать себе читмил, когда можно есть без ограничений все, что хочется. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Чавдар Павлов.

— Читмил необходим для поддержания основного обмена веществ, так как при ограничительных рационах он снижается. При правильном проведении вреда организму читмил нанести не может, — отметил специалист.

Врач порекомендовал проводить читмил один раз в неделю. Для этого лучше всего подойдет выходной, убежден специалист.

Он отметил, что в этот день высококалорийную пищу лучше есть в первой половине дня. Также он напомнил о важности соблюдения питьевого режима и ритма питания на протяжении всего дня.

Павлов посоветовал обратить внимание на наиболее полезные продукты, такие как картофель, крупы и рыбу жирных сортов, передает агентство городских новостей «Москва».

28 марта невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о том, что на сон человека могут влиять много различных факторов, например, питание. Она объяснила это тем, что бессонная ночь нередко может вызвать желание съесть что-то вредное.

Не утром, когда гормон кортизол должен быть высоким, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру пик смещается: человек хочет есть мучное, жирное и сладкое. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются «совы».