Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гастроэнтеролог рассказал о пользе еженедельного читмила для худеющих

Анастасия Колоскова

Общество
Гастроэнтеролог рассказал о пользе еженедельного читмила для худеющих
Фото: pixabay.com/Tumisu

Сидящим на диете людям стоит еженедельно устраивать себе читмил, когда можно есть без ограничений все, что хочется. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Чавдар Павлов.

— Читмил необходим для поддержания основного обмена веществ, так как при ограничительных рационах он снижается. При правильном проведении вреда организму читмил нанести не может, — отметил специалист.

Врач порекомендовал проводить читмил один раз в неделю. Для этого лучше всего подойдет выходной, убежден специалист.

Он отметил, что в этот день высококалорийную пищу лучше есть в первой половине дня. Также он напомнил о важности соблюдения питьевого режима и ритма питания на протяжении всего дня.

Павлов посоветовал обратить внимание на наиболее полезные продукты, такие как картофель, крупы и рыбу жирных сортов, передает агентство городских новостей «Москва».

28 марта невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о том, что на сон человека могут влиять много различных факторов, например, питание. Она объяснила это тем, что бессонная ночь нередко может вызвать желание съесть что-то вредное.

Не утром, когда гормон кортизол должен быть высоким, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру пик смещается: человек хочет есть мучное, жирное и сладкое. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются «совы».

Читайте также:
Правильное питание Врачи Похудение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте