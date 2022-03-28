Психолог Вероника Степанова объяснила, как общаться с токсичными людьми

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Психолог и видеоблогер Вероника Степанова рассказала о том, как взаимодействовать с токсичными людьми, а также назвала их отличительные черты.

Она объяснила, что зачастую токсичных людей начинают чувствовать на уровне интуиции, не имея сначала никаких для этого аргументов.

— Это заключается буквально во всем: как человек дышит, какой от него исходит запах, как он говорит. Второй аспект — наличие манипулятивности. Контролирующие люди могут быть очень тяжелыми и считают должным брать за всех вокруг ответственность. Они даже взрослым людям могут сказать: «Помой руки», «Не чавкай», «Отсядь от окна — дует». И общий фон складывается тяжелый, — рассказала психолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Также к токсичным людям относятся спорщики — люди, которые принимают только свою точку зрения, а все должны быть с ними согласны. Они могут затеять спор ради спора. Такими методами человек хочет стать главным в компании, закрепить свои лидерские позиции.

— Строгость тоже может быть токсична — держать людей в строгости на протяжении долгого времени тяжело. Есть такие «внутренние директора» — она только родилась, а уже директорка такая. От такого человека хочется сбежать как можно быстрее, — сказала Степанова.

Также токсичным людям присущи педантичность, въедливость, вязкость, которые с годами только усиливаются.

Психолог рекомендует при общении с такими личностями доверять себе и своим чувствам и не думать, что с вами что-то не так.

— Если вы чувствуете дискомфорт, общение нужно минимизировать, ракурс внимания нужно сместить на нейтральные темы и не присоединяться к диалогу эмоционально. Нужно смотреть на такого собеседника глазами наблюдателя, врача, анализирующего. К встрече с токсичными людьми нужно готовиться: подышите и эмоционально отключитесь от ситуации, — посоветовала Степанова.