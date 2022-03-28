Минтруд заявил, что массовых увольнений в России не ожидается

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Массовых сокращений штатов компаний в России не ожидается. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

— Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется, — сказал министр.

Котяков также уточнил, что работодатели уведомили министерство об увольнении 50 тысяч сотрудников. Всего же по найму в России работают 55 миллионов граждан, передает РИА Новости.

Западные компании массово объявляют о приостановке своей деятельности в России. Это может повлиять на ситуацию на рынке труда. «ВМ» поговорила с экспертом и проанализировала исследование сервиса по поиску работы HeadHunter, чтобы понять, какие дефицитные ниши есть на отечественном рынке.

18 марта независимый HR-специалист Зулия Лоикова сообщила «ВМ», что размер оплаты труда напрямую зависит от уровня подготовки специалиста и востребованности той или иной профессии. Большие зарплаты сейчас там, где наблюдается кадровый голод, уточнила она.

По ее словам, на данный момент большому количеству компаний не хватает персонала в IT-сфере. Работодатели активно ищут разработчиков, тестировщиков, руководителей проектов, а также технических директоров.