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Эксперты оценили ситуацию с поставками продуктов в рестораны

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты оценили ситуацию с поставками продуктов в рестораны
Фото: Pexels

Ситуация с поставками продуктов в рестораны не ухудшилась и не улучшилась за последний месяц после введения санкционных ограничений и резкого обрушения российской валюты. Об этом сообщила общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

— Ситуация не изменилась за последние 2–3 недели, она ровно такая же, какая и была. Сейчас мы ждем, что наладятся другие цепочки поставок, выстроится логистика, — отметила она в комментарии НСН.

Она также добавила, что в ресторанах не наблюдается резкого повышения цен. В ряде заведений общественного питания произошли замены в меню, какие-то блюда были сняты, а новые добавлены.

В свою очередь омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов отметил, что все точки общепита в России будут вынуждены повысить стоимость из-за роста цен на продукты, однако это произойдет неравномерно из-за боязни потерять клиентов.

Ранее сообщалось, что фудтрак-матрешку установили недалеко от закрытого McDonald’s в Москве.

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