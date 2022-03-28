Эксперты оценили ситуацию с поставками продуктов в рестораны

Фото: Pexels

Ситуация с поставками продуктов в рестораны не ухудшилась и не улучшилась за последний месяц после введения санкционных ограничений и резкого обрушения российской валюты. Об этом сообщила общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

— Ситуация не изменилась за последние 2–3 недели, она ровно такая же, какая и была. Сейчас мы ждем, что наладятся другие цепочки поставок, выстроится логистика, — отметила она в комментарии НСН.

Она также добавила, что в ресторанах не наблюдается резкого повышения цен. В ряде заведений общественного питания произошли замены в меню, какие-то блюда были сняты, а новые добавлены.

В свою очередь омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов отметил, что все точки общепита в России будут вынуждены повысить стоимость из-за роста цен на продукты, однако это произойдет неравномерно из-за боязни потерять клиентов.

Ранее сообщалось, что фудтрак-матрешку установили недалеко от закрытого McDonald’s в Москве.