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Почти восемь тысяч сообщений поступило в информационный центр СК России за неделю

Анастасия Колоскова

Происшествия
Почти восемь тысяч сообщений поступило в информационный центр СК России за неделю
Фото: gov.spb.ru

За минувшую неделю информационный центр Следственного комитета РФ принял 7859 сообщений и звонков. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщали в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 4012 обращений поступило на страницу в социальной сети «ВКонтакте», 2516 обращений — в Telegram-аккаунт, 1303 обращения приняла единая многоканальная телефонная линия, еще 28 поступили по другим каналам связи.

Так, обратившихся чаще всего волновали вопросы относительно хода рассмотрения ранее поданных обращений в следственные органы, несогласия с решениями органов МВД России, распространения ложной информации о Вооруженных силах РФ, ненадлежащего оказания медицинской помощи и невыплаты заработной платы.

Отмечается, что чаще всего в информационный центр ведомства обращались жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ростовской областей и Ставропольского края.

До этого сообщалось, что Следственный комитет просит суд арестовать бойца ММА Максима Новоселова, изнасиловавшего девушку на северо-западе столицы.

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