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Russpass представил четыре новых маршрута по Золотому кольцу и Великому Новгороду

Анастасия Колоскова

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Russpass представил четыре новых маршрута по Золотому кольцу и Великому Новгороду
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Туристический сервис Russpass подготовил четыре новых авторских маршрута, каждый из которых рассчитан на два дня, по городам Золотого кольца России, Твери и Великому Новгороду.

Так, маршрут «Русский стиль: путешествие из Костромы в Иваново» пройдет по Костроме и Иванову. В первом из этих городов можно увидеть исторический центр, включая знаменитые Красные ряды и Пожарную каланчу на Сусанинской площади. На второй день путешествие продолжится в Иванове. Путешественники познакомятся с семью достопримечательностями, в числе которых Музей промышленности и искусства, считающийся местным Эрмитажем.

Маршрут «История в камне: знакомство с архитектурой Твери и Новгорода» предложит прогуляться по главной пешеходной улице Твери, набережной и увидеть Императорский путевой дворец. На второй день в Великом Новгороде путешественники познакомятся с местным кремлем, памятником «Тысячелетие России» и Софийским собором.

Маршрут «Ярославская старина, ивановский авангард: путешествие по двум городам Золотого кольца» позволит узнать о главных достопримечательностях Ярославля и Иванова.

Двухдневный маршрут «Здесь русский дух: прогулки по Владимиру и Костроме» позволит туристам побывать в 14 местах, в том числе музее-заповеднике «Костромская слобода», Музее сыра, в Свято-Успенском кафедральном соборе и на других объектах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что цифровой туристический сервис Russpass подготовил новый маршрут «Эрмитаж: островок театральной жизни на Каретном Ряду».

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