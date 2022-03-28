Лавров: Россия введет ограничения на въезд граждан недружественных стран

Фото: МИД РФ

Россия введет ограничительные меры касательно въезда для недружественных стран. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник, 28 марта.

По его словам, это решение будет оформлено в виде президентского указа, проект документа сейчас находится в разработке.

— Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. И одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, — рассказал Лавров.

Он уточнил, что для таких людей будет облегчен порядок въезда и пребывания на территории РФ для безопасного возвращения в свои родные страны, передает РИА Новости.

Лавров также заявил, что «США и их сателлиты» открыто объявили России «тотальную гибридную войну». Ее целью министр называет полное разрушение российской экономики и политической стабильности.

Министр также отметил, что об изоляции России речи не идет, поскольку у Москвы имеется большое число партнеров по всему миру. Он добавил, что Россия также сотрудничает со странами Азии, Африки и Латинской Америки.