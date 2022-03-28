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Купченко, Ножкин и Певцов выступят на концерте памяти Василия Ланового в Музее Победы

Анастасия Колоскова

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Купченко, Ножкин и Певцов выступят на концерте памяти Василия Ланового в Музее Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы

На итоговом концерте творческого конкурса «Пробуждая сердца», посвященного памяти Василия Ланового, который пройдет 30 марта в Музее Победы, выступят заслуженные артисты РФ и звезды эстрады. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Организатором мероприятия выступило движение «Бессмертный полк России» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программе концерта задействованы народные артисты России Михаил Ножкин, Ирина Купченко, Дмитрий Певцов, а также заслуженные артисты Сергей Куприк, Сергей Войтенко и Сергей Мазаев. Также зрителей ждут выступления Родиона Газманова, Михаила Гаврилова, Марины Девятовой, Анастасии Макеевой, Лизы Долженковой, Глеба Матвейчука.

В мероприятии примут участие студенты курса Евгения Князева, Большой детский хор имени В. С. Попова, группа «Гармонь-драйв» и арт-проект «Опера-драйв». Концерт проведет Евгений Кунгуров.

В рамках концерта состоится торжественное награждение победителей творческого конкурса памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца». В общей сложности на конкурс поступило свыше 10 тысяч заявок. На специальную программу и награждение пригласили более 20 победителей. Мероприятие начнется в 16:00.

До этого сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка «Театр в годы войны».

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