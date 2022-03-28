Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Осталось недолго»: Кадыров сообщил о скором освобождении Мариуполя

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
«Осталось недолго»: Кадыров сообщил о скором освобождении Мариуполя
Фото: vk/ramzan

До взятия российскими войсками Мариуполя осталось недолго. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 28 марта.

— Российские военнослужащие дом за домом освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований. Бойцы действуют решительно, жестко, оперативно, — написал он.

По словам Кадырова, войсками РФ тщательно прочесывается каждое здание в городе — вплоть до крыш. Он также поделился видео с действиями чеченских бойцов, которые выходят на крышу занятой ими многоэтажки с флагом Чечни.

— До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго, — написал глава Чечни в Telegram.

До этого Кадыров сообщил, что Вооруженным силам России удалось захватить здание администрации Мариуполя. По его словам, оставшиеся в здании украинские солдаты побросали свои позиции и сбежали.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Читайте также:
Украина Рамзан Кадыров Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте