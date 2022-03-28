«Осталось недолго»: Кадыров сообщил о скором освобождении Мариуполя

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До взятия российскими войсками Мариуполя осталось недолго. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 28 марта.

— Российские военнослужащие дом за домом освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований. Бойцы действуют решительно, жестко, оперативно, — написал он.

По словам Кадырова, войсками РФ тщательно прочесывается каждое здание в городе — вплоть до крыш. Он также поделился видео с действиями чеченских бойцов, которые выходят на крышу занятой ими многоэтажки с флагом Чечни.

— До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго, — написал глава Чечни в Telegram.

До этого Кадыров сообщил, что Вооруженным силам России удалось захватить здание администрации Мариуполя. По его словам, оставшиеся в здании украинские солдаты побросали свои позиции и сбежали.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.