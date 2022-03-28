Эксперт объяснил, кто лишится выплат после выхода России из соглашения о пенсиях в СНГ

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Россия планирует 1 января 2023 года денонсировать соглашение о гарантиях пенсионных прав, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты РФ. Председатель Союза пенсионеров России по городу Москве Игорь Корнеев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что решение выйти из соглашения о пенсиях в СНГ является правильным, поскольку государство намерено направить эти средства на поддержку пенсионеров, являющихся российскими гражданами.

Корнеев напомнил, что Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения было подписано в 1992 году. Участниками договора стали РФ, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Молдавия, Туркмения, Украина и Узбекистан.

Официальный документ предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. При начислении денег учитывается весь трудовой заработок и стаж, который человек приобрел на территории СССР до 1992 года, а также на территории СНГ с 1992 года.

По словам специалиста, Россия тратит неоправданно большие средства на пенсионные выплаты для граждан из СНГ, которые приезжают на заработки в страну:

— Решение прекратить действие договора связано с намерением улучшить финансовую базу пенсионеров именно российских. Что очень правильно, потому что мы платим всем иностранцам, которым эти выплаты положены: мигрантам, работающим в России и подпадающим под это соглашение, и иным лицам. Мы продолжаем начислять деньги в том числе и украинским пенсионерам.

Следовательно, выход из соглашения означает, что те граждане, которые имели трудовой стаж и заработок, приобретенные на территории СССР до 1992 года, продолжат получать пенсию, уточнил спикер.

А вот мигранты, которые проживают в РФ, несмотря на пенсионный возраст, имеющие минимальный стаж работы в СССР, но не внесшие пока особого вклада в развитие российской экономики, выплат получать уже не будут. Это касается лиц, которые выйдут на пенсию уже после 2023 года, когда действие договора прекратится.

Эксперт убежден, что все эти деньги будут переориентированы на граждан пенсионного возраста, имеющих российское гражданство:

— Лучше мы будем платить нашим же гражданам, чем выплачивать лицам, которые относительно недавно приехали в Россию.

При этом эксперт уточнил, что урегулированием этого вопроса в настоящее время занимается Пенсионный фонд России.

— Следует дождаться окончательного решения Пенсионного фонда и Министерства труда РФ, а потом делать выводы, — заключил эксперт.