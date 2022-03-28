Доллар опустился до 90 рублей впервые за март

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Курс доллара достиг 90 рублей впервые с 1 марта. Это следует из данных Московской биржи на понедельник, 28 марта.

В течение дня доллар снижался в цене и наконец преодолел отметку в 90 рублей. К 17:11 доллар опустился ниже 92 рублей, 15 минут спустя — ниже 91 рубля, следует из данных биржи.

Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар.

26 марта главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов заявил «ВМ», что из-за санкционного давления в России будут возникать некоторые сложности, однако дефолта бояться точно не стоит. Как отметил эксперт, в 2022 году доступных правительству резервов достаточно, чтобы расплачиваться по всем обязательствам как внутри страны, так и за рубежом.

Недавно кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, когда начнется укрепление рубля. Он объяснил, что в связи с нестабильной геополитической ситуацией и повышением спроса на иностранную валюту рубль достаточно резко подешевел по отношению к доллару и евро.