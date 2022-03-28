Кадыров приехал в Мариуполь для поддержки чеченских бойцов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь, чтобы оказать поддержку бойцам и проработать стратегию по взятию города. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в понедельник, 28 марта.

Дудаев добавил, что Кадыров также привез с собой дополнительное техническое оснащение. Глава Чечни принял участие в совещании с командующим 8-й армии и командирами чеченских спецподразделений.

— Позиция Рамзана Ахматовича Кадырова такая: все мы знаем задачу, поставленную президентом Российской Федерации, — очистить от бандеровцев и фашистов территорию Украины, при этом сохранить и приумножить исторические братские отношения народов России и Украины, — рассказал министр.

По его словам, события идут строго по плану, и в скором времени город будет взят, передает РИА Новости.

В этот же день Кадыров подтвердил такой прогноз у себя в Telegram. Он написал, что до полного взятия города российскими войсками остались считаные дни.

До этого глава Чечни сообщил, что Вооруженным силам России удалось захватить здание администрации Мариуполя. По его словам, оставшиеся в здании украинские солдаты побросали свои позиции и сбежали.