Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина попытался украсть колбасу и кофе из магазина на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Мужчина попытался украсть колбасу и кофе из магазина на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, 7-я Кожуховская улица Карта всех событий

В полицию обратился сотрудник магазина в Южнопортовом районе Москвы и рассказал о попытке кражи. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве в понедельник, 28 марта.

По данным ведомства, неизвестный попытался вынести из магазина шесть палок колбасы общей стоимостью 2672 рубля и две банки растворимого кофе стоимостью 728 рублей. Однако провернуть задуманное ему не удалось, злоумышленника остановил участковый.

Вором оказался 21-летний приезжий, в отношении которого теперь возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

— В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — уточнили в пресс-службе.

До этого, 22 марта, стало известно, что из магазина на проспекте Мира неизвестный мужчина украл бутылку коньяка марки Courvoisier и стоимостью более 13 тысяч рублей. Поиски злоумышленника все еще продолжаются.

В тот же день ранее судимый 43-летний иногородний приезжий украл из магазина пять шоколадок на общую сумму 298 рублей, две упаковки ветчины, шесть упаковок сыра, пять упаковок сливочного масла, три упаковки форели на общую сумму 517 рублей.

Читайте также:
Москва Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Все мнения
О проекте