Мужчина попытался украсть колбасу и кофе из магазина на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, 7-я Кожуховская улица Карта всех событий

В полицию обратился сотрудник магазина в Южнопортовом районе Москвы и рассказал о попытке кражи. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве в понедельник, 28 марта.

По данным ведомства, неизвестный попытался вынести из магазина шесть палок колбасы общей стоимостью 2672 рубля и две банки растворимого кофе стоимостью 728 рублей. Однако провернуть задуманное ему не удалось, злоумышленника остановил участковый.

Вором оказался 21-летний приезжий, в отношении которого теперь возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

— В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — уточнили в пресс-службе.

До этого, 22 марта, стало известно, что из магазина на проспекте Мира неизвестный мужчина украл бутылку коньяка марки Courvoisier и стоимостью более 13 тысяч рублей. Поиски злоумышленника все еще продолжаются.

В тот же день ранее судимый 43-летний иногородний приезжий украл из магазина пять шоколадок на общую сумму 298 рублей, две упаковки ветчины, шесть упаковок сыра, пять упаковок сливочного масла, три упаковки форели на общую сумму 517 рублей.