Американская киноакадемия осудила ударившего ведущего церемонии «Оскар» Уилла Смита

Фото: kinopoisk.ru

Американская киноакадемия осуждает поступок актера Уилла Смита, который ударил ведущего на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщили в пресс-службе киноакадемии в понедельник, 28 марта.

В ведомстве добавили, что академия начинает официальное рассмотрение инцидента. Организаторы церемонии также подчеркнули, что не одобряют насилия, но пострадавший Крис Рок отказался обращаться в полицию, передает 360tv.

Во время 94-й церемонии вручения наград киноакадемии США, трансляция которой велась телекомпанией ABC, Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока. Произошло это из-за неудачной шутки ведущего.

Во время объявления претендентов в категории «Лучший документальный фильм» Рок пошутил насчет «удивительной, очень короткой прически» жены Смита Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, приводящего к выпадению волос.

После инцидента Уилл Смит извинился перед самой академией и перед коллегами за свое поведение. Актер подчеркнул, что в кинобизнесе необходимо уметь притворяться и улыбаться в любой ситуации, даже в такой, в какой оказался он сам.

Поступок актера осудили на родине, но нашлись и те, кто выразил Смиту поддержку. Так, российский актер Сергей Безруков написал в своем Telegram-канале, что Смит поступил так, как любой настоящий мужчина, окажись он на его месте.